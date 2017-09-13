Налажен быт, работает кухня, развернут и передвижной информационный центр: позиции заняли брестские десантники (фото)

Новости Беларуси. Между тем, стратегическое учение переходит в активную фазу. 13 сентября свои позиции заняли брестские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельный батальон и командование 38 десантно-штурмовой бригады впервые осваивают витебский полигон.

Налажен быт, работает кухня, развернут и передвижной информационный центр. Здесь интерактивное телевидение и мини-кинотеатр – даже во время учения солдатам положено свободное время. Но сейчас, конечно, не до отдыха: полевой лагерь уже развернут, начались тренировки и стрельбы.

Дмитрий Соболь, командир 38 отдельной десантно-штурмовой бригады:

Бригада на этом полигоне первый раз, для войск этот он не знаком. Само собой, это и для солдат более интересно, потому что незнакомый полигон, незнакомая местность. Учимся, тренируется. Разведчики уже все подходы просматривают, примерное место расположения, конечно, знают.

Поэтому мы этому делу противостоим, у нас уже организованы системы охраны и обороны.

Сейчас десантники готовятся к активной фазе учений. Главная задача – не допустить нападения условного противника.