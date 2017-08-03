новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Нанес удары в область головы 15-летней девушке и затолкал в багажник своего автомобиля: СК о нападении в Барановичах

03.08.2017 - 21:22

Новости Беларуси. Девочка возвращалась домой с водоема. Когда она шла по пустырю, на нее набросился мужчина. Он несколько раз ударил 15-летнюю девочку по голове, после чего затолкал ее в свой автомобиль. Шокирующее происшествие произошло в Барановичах.

От полученных травм девочка потеряла сознание, а когда пришла в себя, перелезла в салон минивэна.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:
Мужчина подозревается в том, что днем 2 августа 2017 года на пустыре вблизи ул. Бадака Барановичского района нанес удары в область головы 15-летней девушке и затолкал ее в багажный отсек своего автомобиля Opel Zafira. Со слов пострадавшей, от причиненных телесных повреждений она потеряла сознание, а когда очнулась, перелезла в салон, откуда ей удалось выпрыгнуть из минивэна во время движения вблизи автозаправочной станции. Потерпевшая стала просить о помощи граждан, которые вызвали на место медицинских работников.

39-летний мужчина на автомобиле попытался скрыться,

но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас он находится в изоляторе.

Девочка госпитализирована. Известно, что мужчина – местный житель, ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Не исключено, что будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Марина Дранькова

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

60-летний китаец обстрелял консульство КНР в Лос-Анжелесе и покончил с собой
60-летний китаец обстрелял консульство КНР в Лос-Анжелесе и покончил с собой
«Туризм убивает»: в Барселоне злоумышленники атаковали автобус с туристами
«Туризм убивает»: в Барселоне злоумышленники атаковали автобус с туристами
В турецком Бодруме неизвестные напали на ночной клуб: погиб 1 человек, трое ранены
В турецком Бодруме неизвестные напали на ночной клуб: погиб 1 человек, трое ранены
В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета: 1 человек скончался, 4 ранены
В Норвегии девочка-подросток убила ножом сотрудницу магазина
В Норвегии девочка-подросток убила ножом сотрудницу магазина
Неизвестные плеснули кислотой в лица двух парней на востоке Лондона
Неизвестные плеснули кислотой в лица двух парней на востоке Лондона
Подозреваемого в нападении с бензопилой в Шаффхаузене задержали в 60 километрах от места преступления
Подозреваемого в нападении с бензопилой в Шаффхаузене задержали в 60 километрах от места преступления
Артур Михайлов представлял Беларусь на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2014»
В автобусе Москва-Минск мужчина ножом ранил в лицо солиста ансамбля «Песняры»
Все новости по теме Нападение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru