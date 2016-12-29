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Навстречу будущему: в Бресте участники конкурса «100 идей для Беларуси» представили более 30 изобретений

29.12.2016 - 17:06

Новости Беларуси. Платформа робота-гида, программа по ускорению реабилитации детей с ДЦП и площадка для воркаута нового поколения –

больше 30 изобретений 29 декабря представили в Бресте в рамках конкурса «100 идей для Беларуси».

Вместе с потенциальными инвесторами и партнерами изобретатели обсудили будущее самых перспективных проектов.

Так, специальный звуковой сигнализатор не позволит заснуть водителю за рулем,

а благодаря этой установке на обычном СПК можно обеспечивать электроэнергией 7 тысяч семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Мясников, участник конкурса:
Из машины нашей идёт в биогаз установку, и там вырабатывается газ. Газ идёт потом на генератор, из генератора вырабатывается чистая электроэнергия

Юрий Сегенюк, начальник отдела по делам молодежи Брестского облисполкома:
Можно выделить бесплатные вай-фай зоны в городе Береза, музыкальные площадки, социальные проекты, помощь пожилым людям, виртуальные проекты, например, виртуальные музеи либо виртуальные школы.

Навстречу будущему: в Бресте участники конкурса «100 идей для Беларуси» представили более 30 изобретений

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