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Не холодно зимой и не жарко летом: чем подкупают европейцев белорусские строители

19.09.2017 - 22:41

Новости Беларуси. Построить дом с окном в Европу: предприятия «Брестжилстроя» продолжают осваивать новые зарубежные рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестские строители уже возводят дом в Гданьске, для этого в Польше создан собственный филиал.

На побережье Балтийского моря белорусский строительный гигант планирует задержаться надолго, поэтому параллельно идет работа по присвоению европейского сертификата.

На юго-востоке Бреста постепенно вырисовывается контур нового современный микрорайона из панельных домов. В общей сложности силами строителей «Брестжилстроя» здесь возведут более 20 многоэтажек.

Юлия Грицук, жительница Бреста:
Дом был сдан с ремонтом, поэтому для молодых семей это очень удобно и комфортно – сразу заселяться и жить.

Ольга Абрамчук, жительница Бреста:
Качественно, красиво. Очень нравится, что было не холодно зимой и не жарко летом.

Новый микрорайон от «Брестжилстроя» уже называют одним из подарков городу к тысячелетию.

Мощности строительного гиганта позволяют возводить один такой дом за семь месяцев. На предприятии налажено собственное производство окон, дверей и фасадных красок. Готовые квартиры с такими энергоэффективными панелями требуют значительно меньше затрат на отопление. Оценили это и далеко за пределами города.

Александр Романюк, генеральный директор КУП «Брестжилстрой»: 
Мы сегодня и в Минской области строим. Люди хотят покупать наше жилье. Вот это желание, наверное, и создает уверенность в том, что мы на правильном пути.

Говорят о заслугах не только благодарные горожане, но и, еще более красноречиво, богатая коллекция наград.

Среди новых и самых значимых – «Лучший строительный продукт года-2017».

Выходу на международную арену на предприятии сегодня уделяют особое внимание. Брестские строители уже давно возводят дома и целые стадионы в Калининграде и Гусеве.

Эдуард Конончук, главный технолог КУП «Брестжилстрой»:
В новой современной лаборатории проводятся испытания по европейским нормам. Это позволит нам выйти на новые рынки, а именно на рынок Евросоюза. И строить там современные красивые дома.

Александр Романюк:
Сегодня надо думать о том, какой же дом в нашем варианте должен быть в перспективе.

И сегодня мы, изучив рынок, нашли направление – Литва, Швеция. Надо строить теплые дома.

Быть на шаг впереди и заглядывать в будущее строительной отрасли не так просто, но иначе никак. Поэтому глава «Брестжилстроя» границ для развития компании не видит. А значит, в коллекции наград диплом за лучший строительный продукт года далеко не последний.

Не холодно зимой и не жарко летом: чем подкупают европейцев белорусские строители

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