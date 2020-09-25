«Ни до чего бы это не довело всё равно». Что думают о призывах к забастовкам работники крупных предприятий Пинска?
Новости Беларуси. В ответ на призывы остановить производства, белорусские рабочие продолжают трудиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взять, к примеру, Пинск. За почетным статусом города-экспортера стоит многолетний труд горожан. Неудивительно, что заводчане сегодня выбирают стабильность и благополучие.
В Пинске на долю промышленных предприятий приходится почти 98 % экспорта. А индустриальными флагманами города являются «Амкодор» и «Кузлитмаш».
«Амкодор». В структуре более 30 предприятий и около 7 тысяч сотрудников, тысячи наименований товарной продукции собственного производства. Свыше 120 моделей спецтехники эксплуатируется более чем в 30 странах.
«Кузлитмаш». Более 700 высококвалифицированных рабочих, свыше 50 наименований кузнечно-прессового-литейного оборудования, почти 50 тысяч квадратных метров производственных площадей.
Почти половина продукции, выпускаемой в городе, отправляется на экспорт в 35 стран дальнего и ближнего зарубежья. Времени на забастовку попросту нет.
Александр Климовец, начальник сборочного цеха ОАО «Амкодор»:
Деньги с воздуха точно не падают. Работая на этом заводе, знаешь, как тяжело они достаются.
Александр Аксенчик, мастер ОАО «Амкодор»:
Семья есть, дети, хочется какой-то стабильности, процветания.
Сергей Выберанец, оператор-станковик 4-го разряда ОАО «Кузлитмаш»:
Особо в этом смысла никакого не было, в бастовании. Ни до чего бы это не довело все равно.
Борис Волк, фрезеровщик 5-го разряда ОАО «Кузлитмаш»:
У нас здесь такого не было. Где-то, может, те, кто не работали, шоркались – я так скажу грубо – по Пинску. А все наши ребята, которые работают здесь, в этом не участвовали.
По мнению работников предприятия, те, кто призывают к забастовкам, оторваны от реальности. И в погоне за тем светлым будущим, которое обещает оппозиция, страну ждет прямой путь в никуда.
Сергей Выберанец:
Я здесь работаю уже 10 лет, я и не собирался отсюда уходить.
Александр Аксенчик:
Наш завод – это что-то замечательное и прекрасное. Всегда хотелось стабильности и какого-то благополучия.
Борис Волк:
Вам дикий Запад что-то даст, чтобы было лучше здесь? Хуже будет. Мы будем ниже их. Они думают, что будут жить как на диком Западе? Никогда в жизни вам никто это не даст, а ниже плинтуса будем.
После подобных слов не остается сомнений, что белорусы сам и в состоянии решить внутренние разногласия. А вредные советы Запад может предложить кому-нибудь другому.
Потребитель на первом месте. Почему сотрудники «Беллакта» против забастовок на предприятиях
Новости Беларуси. Попытки расшатать ситуацию в промышленном комплексе нашей страны оказались неудачными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все крупные производства работают в штатном режиме, несмотря на продолжающиеся призывы со стороны отдельных Telegram-каналов не выходить на работу. Подавляющее большинство белорусов против такой разрушительной риторики.
Кураторы протестов из Польши и Литвы с особым вниманием вели свою деятельность в приграничных районах Беларуси. Однако в Гродненской области призывы к забастовкам остались незамеченными. Завод «Беллакт» – одно из 9 предприятий Волковысского района, которое оставило оппозиционеров не у дел.
«Беллакт» – единственный в Беларуси производитель сухого детского питания, один из крупнейших игроков рынка на территории СНГ. Удельный вес экспорта в общем объеме достигает 45 %. Продукция предприятия поставляется в более чем 20 стран мира.
Здесь тоже никому нет дела до легкомысленных бойкотов и остановки предприятия.
Татьяна Лис, диспетчер производства ОАО «Беллакт»:
Ежесуточно на завод приходит более 700 тонн молока, поэтому основные три цеха работают круглосуточно. Потребитель находится на первом месте. Нам некогда останавливаться. Мы кормим своих детей, мы кормим своих родителей, мы стараемся обеспечить всю Беларусь.
Людмила, мастер молочного цеха ОАО «Беллакт»:
Наш вклад, который мы внесли, мы не можем потерять. Нужна людям зарплата, что нам и дает наше предприятие. Мы работаем круглосуточно, мы не останавливались ни на какие забастовки.
Сотрудники «Беллакт» уверены, что подрыв экономики поставит крест на тех успехах, которых страна добилась за последние годы.
Людмила:
Хотелось бы сказать, что надо ценить то, что у нас есть, надо беречь то, что есть, и совершенствовать, стараться строить наше будущее всем вместе, а не смотреть на Запад.
Татьяна Лис:
Хочется, чтобы все были обеспечены, чтобы у всех была работа, поэтому я не за забастовки. И хочу, чтобы все у нас хорошо было в стране.