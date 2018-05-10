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«Обнаружили ружье, стреляную гильзу и тушу благородного оленя»: двоих мужчин задержали за браконьерство в Беловежской пуще

10.05.2018 - 17:42

Новости Беларуси. Двое браконьеров из Брестского района охотились на территории национального парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промысел оказался удачным – мужчины застрелили взрослого оленя. Но с этого момента браконьеры сами оказались в шкуре убитого животного. Нарушителям пришлось скрываться от преследования экипажа ГАИ. Но далеко уйти им не удалось.

Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
Задержанными оказались жители Брестского района, неоднократно судимые. Один из них работал сторожем, второй – слесарем на одном из предприятий Брестского района. При осмотре автомобиля сотрудники милиции обнаружили ружье, стреляную гильзу, а так же тушу благородного оленя.

Как сказали задержанные, оленя они добыли в одном из лесничеств Беловежской пущи, не имея на это специального разрешения.

Статья «Незаконная охота в заповеднике» предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Придется возместить и нанесенный материальный ущерб – больше 7000 рублей.

«Обнаружили ружье, стреляную гильзу и тушу благородного оленя»: двоих мужчин задержали за браконьерство в Беловежской пуще

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