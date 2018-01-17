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Одна ушла из дома 14 января, вторая – на следующий день. В Лунинце пропали две 17-летние девушки

17.01.2018 - 13:35

Новости Беларуси. В Брестской области пропали две несовершеннолетние девушки. Пропавшие проживали в Лунинце.

По информации УВД Брестского облисполкома, обе девушки учились в «Лунинецком государственном политехническом профессионально-техническом колледже».

14 января в обед из дома ушла Короткова Анастасия Андреевна, а 15 января рано утром из дома ушла Корж Мария Вячеславовна. Обеим учащимся по 17 лет. При себе они имеют мобильные телефоны, которые сейчас выключены. Местонахождение девушек до сих пор неизвестно.

Всю информацию о пропавших несовершеннолетних можно сообщить по телефону 102.

На фото: Корж Мария и Короткова Анастасия.

На минувшей неделе в Минске вышел из школы и пропал 10-летний мальчик. Его нашли на следующие сутки.

Ночь ребенок провел в подъезде – здесь подробнее.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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