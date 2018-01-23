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Огонь повредил кабину машиниста. Ликвидировано возгорание дизель-поезда «Брест – Пинск»

23.01.2018 - 10:49

Новости Беларуси. Спасатели ликвидировали возгорание в поезде «Брест – Пинск».

По информации МЧС, вечером 22 января произошло задымление в головном моторном вагоне дизель-поезда в Кобринском районе.

До приезда спасателей из состава самостоятельно эвакуировались 50 пассажиров. Никто не пострадал.

Фото: МЧС

Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил кабину машиниста головного вагона. Вагон, который получил повреждения, отбуксировали на запасной путь. Шесть других вагонов были прицеплены к тепловозу и направились в сторону Пинска.

Устанавливается причина пожара. Одна из основных рассматриваемых версий – это короткое замыкание электропроводки.

Фото: МЧС

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Фото: МЧС

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