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От социальных гарантий до охраны труда: как проходят будни профсоюзного лидера?

20.05.2017 - 19:31

Новости Беларуси. Между тем, сегодня белорусы могут рассчитывать на помощь не только местной власти.

Профсоюз – объединение, которое сегодня не просто оказывает поддержку, но и ищет новые варианты социальной помощи.

Накануне об этом с руководителем ФПБ говорил и Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Одна нога в кабинете, другая на предприятии. Оксана Высогроцкая возглавляет Каменецкое  объединение профсоюзов только два года. Но за это время проделан титанический труд – созданы 14 новых так называемых «первичек». Кстати, с ними налажен даже виртуальный диалог.

Будь то социальная гарантия или охрана труда, благотворительный концерт или поздравление ветеранов.

Реальную правовую и не только помощь в одном только Каменецком районе могут получить больше 11 тысяч человек.

Причем, двери в профсоюзный кабинет открыты не только в приемные дни.

Оксана Высогроцкая, председатель Каменецкого районного объединения профсоюзов:
Есть и жилищные вопросы, и раздела имущества, контракта.

Екатерина Демяник из деревни Ходосы осталась без кормильца и с 11 детьми на руках. Домашние проблемы накатывали, как снежный ком. До тех пор, пока женщина не пришла на прием в районное объединение профсоюзов к Оксане Высогроцкой.

Многодетную мать не только выслушали, но и помогли делом.  

Екатерина Демяник, житель деревни Ходосы:
Приезжали с профсоюзов на 1 сентября, когда дети шли в школу.

Очень много привезли школьных принадлежностей детям.

Столько у них было впечатлений,  столько радости, скрыть нельзя. Много привезли  и продуктов, и игрушек детям. Провели газ, подладили забор.          

Самыми острыми зачастую остаются юридические вопросы.

Профсоюзный лидер всегда поможет и подскажет.

Оксана Высогроцкая:
Бывает такое, что неправильно заключают контракт. К нам обратилась женщина. Воспитывает ребенка-инвалида. Получила уведомление, что продлят контракт на 4 месяца. Мы вникли в проблему, обратились к профсоюзным юристам, разобрались. Отправили письмо нанимателю. Он исправил. Заключил на год. Все счастливы и довольны.

Оксана Высогроцкая уверена: помочь найти общий язык – это скорее искусство.

От социальных гарантий до охраны труда: как проходят будни профсоюзного лидера ?

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