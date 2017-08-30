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Отца подозревают в изнасиловании дочери: подробности шокирующей истории в Ляховичах

30.08.2017 - 00:43

Новости Беларуси. С девочкой работают психологи. Семья, в которой произошла трагедия, как неблагополучная на учетах не состоит. Однако на месте происшествия следователи выявили ряд условий, которые несут опасность для проживания детей.

Как сообщили в Следственном комитете, мужчина подозревается в том, что 25 августа в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения

с применением физической силы изнасиловал не достигшую 16-летнего возраста дочь.

Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности и общественной безопасности.

В начале месяца стали известны подробности еще одной жуткой истории. Отец и его сын несколько лет насиловали малолетних приемных детей семьи. Отца семейства приговорили к 14 годам, его сына – к 19 годам колонии усиленного режима.

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