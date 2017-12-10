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Открыто движение транспорта по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе

10.12.2017 - 14:36

Новости Беларуси. Днем 10 декабря открыто движение транспорта по понтонному мосту через Припять в районе Житковичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два берега соединили буквально за сутки.

Подразделение инженерных войск работали совместно с отрядом специального назначения МЧС. Переправа появилась рядом с мостом, который признан аварийным.

Обследование просевшего моста продлится на следующей неделе. Параллельно поручено проверить все конструкции, построенные по подобному проекту. Всего в Беларуси их пять: один в Витебской и по два в Могилевской и Гомельской областях. 

Открыто движение транспорта по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе
Понтонный мост для переправы через Припять открыли в Житковичском районе
Фото. Понтонный мост для переправы через Припять открыли в Житковичском районе
Понтонный мост для переправы через Припять открыли в Житковичском районе
Фото. Понтонный мост для переправы через Припять открыли в Житковичском районе
Понтонный мост для переправы через Припять открыли в Житковичском районе
Фото. Понтонный мост для переправы через Припять открыли в Житковичском районе
Понтонный мост для переправы через Припять открыли в Житковичском районе
Фото. Понтонный мост для переправы через Припять открыли в Житковичском районе

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