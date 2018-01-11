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Отловить нельзя помиловать: в Бресте бобры подтапливают земельные участки и грызут исчезающие породы деревьев

11.01.2018 - 02:44

Новости Беларуси. Как быть, если рядом с домом поселился прожорливый дикий сосед? Таким вопросом все чаще задаются жители белорусских городов, переживающих буквально нашествие бобров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грызуны-лесорубы в последнее время дикой природе все чаще предпочитают городские ландшафты. И иногда ведут себя настолько смело, что не дают покоя людям.

Александр Иванюк, житель Бреста:
Это вот обсыпалось на протяжении четырех лет. Это было полностью ровным. Вот там были норы.

К диким и прожорливым соседям Александр Иванюк уже давно привык. Бобры вот уже четыре года квартируют в десятке метров от его дома.

Александр Иванюк:
Буквально дня четыре назад в час или начале второго ночи я выходил на улицу – бобер грыз ствол дерева. Я подошел к воде – он притих.

Но не надолго. После каждой такой ночной трапезы, как правило, остаются следы – на осине или ольхе. И с каждым годом гости все более активны.

Александр Иванюк:
Раньше было два бобра. Постоянно мы их замечали на вот этом водоеме. Потом, может быть, стало больше: скорее всего самец и самка были. Может и семейство уже расплодилось.

Через сотню метров на этом же канале для отвода воды то и дело появляются новые плотины – самые большие достигают 5 метров. Уровень воды повышается. От подтоплений земельных участков то и дело страдают жильцы десятков подворий.

Дорожники работают не покладая рук, но бывает, что новые сооружения на обжитом бобрами канале появляются буквально наутро.

Местный житель:
Уровень воды поднимается с каналом по берега. Потому что канал под уклоном сделан, там поднимается уровень воды… Это не одно место в городе. Тут еще много.

Всего в Брестском районе сегодня порядка 300 бобров. Каждый четвертый обитает в черте города. Еще 15-20 лет назад такое соотношение казалось немыслимым. Экологи бьют тревогу.

Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе и заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрного экологического института НАН Беларуси:
Надо предпринимать очень срочные, экстренные меры для того, чтобы сократить численность бобров. Законодательство дает широкий свет в этом ключе. Это могут быть отпугивающие устройства, целенаправленный отлов.

А вот отстрел, в отличие от охотугодий, строго запрещен. Поэтому и покой, как ни парадоксально, грызуну-лесорубу легче найти в черте города.

Петр Бутрим, СТВ:
От проделок бобра страдают в том числе и исчезающие в городе породы деревьев. Еще позавчера здесь росла последняя на побережье в несколько километров груша. От ценного дерева остались лишь пень, ствол да щепки.

Зубастых квартирантов можно встретить в Брестской крепости и на Гребном канале. В общем, везде, где есть вода, корм и относительный покой.

Петр Брыш, начальник Брестской городской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Изымем одних бобров – на это место появятся другие. Потому что кормовая база и условия для существования остаются. И зверь находится в спокойном состоянии. Поэтому надо жить и сосуществовать с бобром.

Благоволит сегодня бобрам и погода – в частности, мягкие зимы. Еще смелее зверь станет по весне. А значит, пик активности беспокойных квартирантов еще впереди.

Отловить нельзя помиловать: в Бресте бобры подтапливают земельные участки и грызут исчезающие породы деревьев

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