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Овчарка укусила 11-летнего мальчика за ногу на остановке в Бресте

21.11.2017 - 19:45

Новости Беларуси. Собака покусала ребенка на остановке в Бресте.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, пострадавшему ребенку – 11 лет.

Происшествие случилось днем 21 ноября на остановке «ЦУМ». Мальчик ждал свою маму. Овчарка укусила школьника за ногу.

После инцидента хозяйка питомца надела на собаку намордник, села в автобус и уехала.

Правоохранителям о происшествии сообщил очевидец.

Хозяйку собаки разыскивают. На вид женщине 25-30 лет. Ей грозит штраф от 1 до 15 базовых величин. Важно выяснить, делали ли собаке прививку от бешенства.

Милиция начала проверку.

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