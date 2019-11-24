Победа брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси: рассказываем про легендарное событие
Новости Беларуси. Впервые за 13 лет в белорусском футболе новый чемпион. Брестское «Динамо» обыграло дома футбольный клуб «Витебск» и тем самым за тур до конца чемпионата стало недосягаемым для преследователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Совсем недавно здесь, на стадионе, местная команда праздновала легендарнейшее событие в истории белорусского футбола – брестское «Динамо» стало чемпионом. Впервые за много лет кубок уехал не в Борисов, как ожидали все в начале сезона.
Алексей Хобленко стал тем самым человеком, который принес брестской команде заветное чемпионство.
Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу
Сезон в белорусском футболе практически завершился. Остался один тур, который уже почти ничего не решает, особенно для нынешних чемпионов.
Подробнее о том, что происходило в Бресте, смотрите в видеоматериале.
«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси
Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Случилось это за тур до окончания национального первенства. Досрочно оформить титул брестчане могли несколько раз, однако красивую точку поставили перед родными трибунами.
Как это было смотрите в видеоматериале Натальи Федорцовой.
Наталья Федорцова, корреспондент:
То, что сегодня происходило на брестском стадионе «Динамо», легендарно для всего белорусского футбола. Впервые местная команда прервала многолетнее чемпионство БАТЭ. Стадион просто сходит с ума.
Александр Зайцев: в победе были уверены, потому что банда сложилась классная
Сергей Кривец: эмоции зашкаливают, уже голоса нет
С победой брестское «Динамо» поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции.