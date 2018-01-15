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Под Березой пьяный бесправник врезался в остановку: 16-летняя пассажирка в реанимации

15.01.2018 - 18:56

Новости Беларуси. В Березовском районе произошло ДТП.

По информации ГАИ Брестской области, инцидент произошел ночью 13 января. За рулем автомобиля Ford находился 33-летний мужчина. Он не рассчитал скорость, съехал на обочину и врезался в остановку, после чего опрокинулся.

В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка автомобиля. Она не была пристегнута ремнем безопасности и находилась на заднем сидении.

Фото: ГАИ Брестской области 

Нетрезвый водитель и 4 пассажира покинули место ДТП. Через несколько часов пострадавшую девушку доставили в реанимацию.

Установлено, что водитель с 2014 года лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде.

Проводится проверка.

Несколько лет назад виновник аварии в Гомеле бросил раненых пассажиров и убежал – здесь подробнее.

Фото: ГАИ Брестской области

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