Под Березой пьяный бесправник врезался в остановку: 16-летняя пассажирка в реанимации

Новости Беларуси. В Березовском районе произошло ДТП.

По информации ГАИ Брестской области, инцидент произошел ночью 13 января. За рулем автомобиля Ford находился 33-летний мужчина. Он не рассчитал скорость, съехал на обочину и врезался в остановку, после чего опрокинулся.

В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка автомобиля. Она не была пристегнута ремнем безопасности и находилась на заднем сидении.

Фото: ГАИ Брестской области

Нетрезвый водитель и 4 пассажира покинули место ДТП. Через несколько часов пострадавшую девушку доставили в реанимацию.

Установлено, что водитель с 2014 года лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде.

Проводится проверка.