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После обращения на прямую линию жительнице Бреста включили отопление

18.03.2017 - 14:38

Новости Беларуси. Индивидуальный подход к любой ситуации. 18 марта в стране прошли традиционные прямые линии. На связь с белорусами выходили чиновники самых разных уровней. Среди основных вопросов, которые волнуют граждан – трудоустройство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство.

Так, в двух квартирах одного из домов Бреста очень слабо грели батареи.

Зимой семьи действительно замерзали. Проблема решилась только после звонка на прямую линию в администрацию Ленинского района.

Ольга Максимович, жительница Бреста:
Когда морозы были, было холодно – холодные батареи. Обращались в котельное хозяйство, все равно были холодные. Придут, померяют температуру.

После обращения на прямую линию батареи теперь теплые, в квартире нормально.

Прямые линии по-прежнему пользуются большой популярностью у населения, хотя звонков от субботы к субботе становится все меньше.

Так, 18 марта в брестский горисполком поступило два десятка звонков.

Чиновники пообещали, что все проблемы будут решены в самое ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После обращения на прямую линию жительнице Бреста включили отопление

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