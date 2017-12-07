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После семейной ссоры в Бресте ушла из дома 13-летняя школьница. Ее ищут пятые сутки

07.12.2017 - 10:34

Новости Беларуси. В Бресте уже несколько дней разыскивают школьницу, которая пропала после семейной ссоры.

По информации УВД Брестского облисполкома, 13-летняя Литвинчук Арина Александровна ушла из дома в субботу – 2 декабря. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Рост подростка около 160-170 сантиметров, среднего телосложения, темные крашеные волосы длиной до плеч. На пояснице имеется родинка. Разыскиваемая была одета в черную куртку с капюшоном, черные брюки, клетчатую рубашку, серую вязаную шапку.

По информации правоохранителей, девочка может находиться вместе с лицами, которые злоупотребляют алкогольными напитками.

По информации БЕЛТА, в день, когда Арина ушла из дома, у девочки произошла ссора с семьей. Тревогу забила мама школьницы. Подросток уже попадала в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних.

Информацию о пропавшем подростке можно сообщить по телефонам 8 033 9004555, 8 029 7910078, 479132, 479050 либо по тел. 102. 

В середине октября в Гродно младшеклассник не вернулся домой после школы.

9-летний мальчик не пришел домой из-за замечания в дневнике – здесь подробнее.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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