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Превышение скорости, отсутствие прав, алкогольное опьянение: байк-фестиваль в Бресте прошел с нарушениями ПДД

29.05.2017 - 16:45

Новости Беларуси. С многочисленными нарушениями правил дорожной безопасности прошел байк-фестиваль в Бресте. Более 20 участников международного мотослета были задержаны сотрудниками Госавтоинспекции за управление в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 15 иностранцев – больше всего россиян, 3 жителя Литвы и один эстонец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в отношении 115 байкеров составлены административные протоколы за превышение скорости. У четверых отсутствовали водительские права. К сожалению, подобные нарушения среди мотоциклистов не редки. Хотя по сравнению с прошлогодним фестивалем, количество задержанных нетрезвых водителей сократилось в два раза.

Превышение скорости, отсутствие прав, алкогольное опьянение: байк-фестиваль в Бресте прошел с нарушениями ПДД

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