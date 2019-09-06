Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Экономика К 1000-летию города Бреста

Президент открыл Западный обход: «Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста»

06.09.2019 - 14:37

Новости Беларуси. Бресту – 1000 лет. 6 сентября с юбилеем жителей города приехал поздравить Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принимает участие в праздновании 1000-летия Бреста

Благодаря известному трудолюбию брестчан – к исторической дате подготовились основательно – решена хроническая транспортная проблема растущего областного центра и возведены жизненно важные объекты. Президенту доложили о социально-экономическом развитии региона.

Туристический потенциал города и всей области стал более привлекательным благодаря созданию здесь транспортно-логистического анклава. Рядом с железнодорожным вокзалом построили автовокзал. Торгово-транспортные артерии способствовали развитию Бреста. Даже легенда гласит: город основал на своем пути известный купец.

Но именно развитое железнодорожное сообщение доставляло неудобство в перемещении транспорта. В канун тысячелетия эта проблема решена. Построен Западный обход вокруг областного центра.

Решение о строительстве системы путепроводов было принято Президентом во время рабочей поездки в Брестскую область. В итоге кольцо длинной в два с половиной километра заметно разгрузило город. Настоящий подарок Бресту к тысячелетнему юбилею подготовили раньше нормативных сроков: за 32 месяца. И дешевле на 20 %. Сегодня в особо торжественной атмосфере уникальный объект открыл глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста. Мы убираем огромные потоки транспортных средств из города и направляем их в обход. Вы выполнили не только мое поручение, а сдержали свое слово – построили путепровод, который связал берега реки Мухавец, погранпереходы «Варшавский мост» и «Козловичи».

Когда я приехал сюда в первый раз, и вы мне о своих планах рассказывали, как вы будете это делать, я немного сомневался, что вы сможете это сделать в срок. Но, оказывается, вы этот уникальный объект построили с опережением на два месяца. Молодцы! Значит, умеете это делать.

Брест является приграничным транзитным городом, его железнодорожный узел – одним из звеньев нового Шелкового пути. В связи с событиями на юге Украины, с тем, что на прибалтийском направлении таких дорог маловато, Беларусь оказалась очень загруженной. К тому же поток товаров КНР через Беларусь – это тоже для нас благо, в ту сторону контейнерные составы везут товары Китая в Европу, а оттуда уже мы загружаем своим товаром и везем в Китай. Благодаря дружеским отношениям с этой страной (а рынок, вы знаете, необъятный), мы можем диверсифицировать поставки своих товаров. Поэтому Брест был, есть и будет городом транзитным, но люди от этого страдать не должны.

Накануне миллениума: парад оркестров и детский фестиваль «Книжный шкап» пройдут в Бресте

Люди в материале: Александр Лукашенко
﻿

Александр Лукашенко в честь 1000-летия подарил Бресту Радзивиловскую Библию

﻿

Новости Беларуси. 6 сентября с юбилеем жителей Бреста приехал поздравить Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент открыл Западный обход: «Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На фотографии из космоса, сделанной нашим соотечественником Олегом Новицким, ночной Брест напоминает огненную птицу, расправившую крылья. Этот снимок словно отображает судьбу нашего города. Города, который не желал покоряться захватчикам и не единожды сгорал, к сожалению, дотла, но, как мифический феникс, возрождался из пепла, становясь еще красивее и сильнее.

В этот торжественный день я желаю вам сохранить уникальную атмосферу Бреста, стремление к прогрессу, умение трудиться на благо своего города и всей Беларуси, передать эти ценности своим детям, научить их так же любить малую родину и сберечь лучшие традиции на многие века вперед. И пусть ангел-хранитель, которого вы подарили городу в честь этого замечательного юбилея, защищает прошлое, настоящее, будущее. Хранит каждого из нас.



После выступления глава государства подарил Бресту и его жителям Радзивиловскую Библию. Религиозный фолиант был напечатан в XV веке в первой на территории современной Беларуси типографии. По мнению Президента, святыня будет служить оберегом для жителей приграничного Бреста.

«Наши строители всё могут построить». Александр Лукашенко оценил работу брестских мостостроителей

Брестчане подарили Президенту Беларуси макет моста