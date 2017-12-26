﻿ Приехать, посмотреть без всякой волокиты: безвизовый режим в Беларуси увеличился до 10 дней | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Приехать, посмотреть без всякой волокиты: безвизовый режим в Беларуси увеличился до 10 дней

26.12.2017 - 23:13

Новости Беларуси. Без виз и без спешки: еще больше иностранных туристов смогут попасть в Беларусь без лишних препятствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ о расширении границ пребывания и временных рамок 26 декабря подписал глава государства. Теперь в списке безвизовых два областных центра, Брест и Гродно, а также шесть западных районов страны. Для кого открыты дополнительные двери и насколько они важны для самих туристов?

Эта большая компания приехала в Брест за тысячу километров, из Бремена. Сначала планировали на три дня, но задержались, чтобы увидеть побольше. Иван Найденко живет в Германии уже 20 лет, в родны места ездит только с двумя паспортами. А вот взять с собой друзей-немцев порой проблематично.

Иван Найденко, турист (Бремен, Германия):
Нужно сначала визу взять. Проблематично приехать, дать документы, потом опять ехать в другой город, забирать документы, сюда приехать, где-то остаться… А то, что вы говорите с визовым-безвизовым въездом – это же для людей.

На карте «безвиза» совсем скоро появится четыре района и сам Брест.

Петр Бутрим, СТВ:
Помимо тех, что на слуху, в городе много и других необычных мест. Аллея фонарей, раскопанный квартал древнего Берестья, зимний сад, а также спрятанные от глаз форты крепости. А ведь и все они в будущем могут стать для туристов настоящим центром притяжения.

Американец Крейг Кенни в Лос-Анджелесе занимается недвижимостью. А вот лечить зубы приехал в Брест. Говорит, здесь намного дешевле. Разница покрывает даже затраты на перелет с другого конца света.

Крейг Кенни, турист (США):
Получить визу было достаточно непросто. Сначала надо было сделать приглашение. Конечно, было бы неплохо все упростить. Ведь я приезжаю для того, чтобы потратить здесь деньги на медицинские услуги – а это не меньше 10-15 тысяч долларов.

В одну из стоматологических клиник Бреста Крейг добирался через Москву. Много времени ушло и на оформление визы. Поэтому за ее отмену американец, что называется, готов голосовать двумя руками. Тем более, что сроки его лечения не превышают те самые 10 дней.

Крейг Кенни:
Всем известно, что туризм привлекает деньги. И принесет их Бресту. Выгоду почувствуют все – отели, рестораны, транспорт. Для меня же выгода в том, что можно сэкономить на лечении без потери качества. И об этом я уже рассказал своим американским друзьям.

Раньше визовые поблажки получили гости Беловежской пущи. Теперь там пожинают плоды: через всего один погранпереход сюда за год без виз приехали 4500 иностранцев из 33 стран (в том числе Бразилии, Индии, Таиланда и Японии).

Николай Глушеня, начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома:
В кратчайшие сроки, без каких-то проволочек организовать поездку и приехать сюда, к нам. В этом плане мы становимся более привлекательными, мобильными и открытыми для наших гостей.

Безвизовый режим чуть больше года действует и в Гродненской области. За это время потоки иностранцев заметно увеличились – даже в несколько раз. Сначала гости могли приехать на 5 дней, теперь смогут на 10.

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Безвизовый режим принес для нашего региона более 12 миллионов евро. Это выразилось и в экспорте туристических услуг, и работе объектов туристического сервиса, питания, размещения, торговле. Эффект значительный, создано около 400 рабочих мест.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Человек бы туда не поехал, если бы не было этого безвизового пространства. Поэтому в этом новом указе самое главное – это увеличение с 5 до 10 суток. Потому что, например, для того, чтобы в санатории получить оздоровление, необходимо 8-12 процедур, за пять суток никак нельзя. Или же спортивная составляющая. Поэтому до 10 суток.

Открыть новые, не только географические, горизонты обещает и новый указ о безвизовом режиме. Тем более, что положительный опыт приема иностранных гостей без бумаг и суеты уже есть.

Приехать, посмотреть без всякой волокиты: безвизовый режим в Беларуси увеличился до 10 дней

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Срок пребывания иностранцев в Брестской и Гродненской областях продлили до 10 дней
Срок пребывания иностранцев в Брестской и Гродненской областях продлили до 10 дней
Минск назван самым популярным городом СНГ среди россиян на новогодние праздники
Минск назван самым популярным городом СНГ среди россиян на новогодние праздники
Отдыхать на море станет проще: Беларусь и Турция подписали новую программу сотрудничества в сфере туризма
Успеть поправить здоровье за 5 дней: иностранцы по безвизу едут в Гродно за медицинским туризмом
Успеть поправить здоровье за 5 дней: иностранцы по безвизу едут в Гродно за медицинским туризмом
Туристический киномаршрут появился в Гродно
Туристический киномаршрут появился в Гродно
О том, что отдыха не будет, люди узнавали за день до вылета: за турфирму «Скайли» взялись правоохранители
Виртуальный экскурсовод: как в Кобрине изучают историю знаковых мест с помощью QR-кода
Виртуальный экскурсовод: как в Кобрине изучают историю знаковых мест с помощью QR-кода
Мы максимально использовали материалы, которые были: закончен первый этап реставрации дворца Пусловских
Мы максимально использовали материалы, которые были: закончен первый этап реставрации дворца Пусловских
Все новости по теме Туризм
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru