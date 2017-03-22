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Тест-драйв броневика «Кайман» проводят на брестском полигоне

22.03.2017 - 16:48

Новости Беларуси. Государственные испытания на брестском полигоне проходит новая бронированная машина «Кайман». Суточные пробеги по пересеченной, водные преграды и стрельба из различного вооружения. Тест-драйв техники проводят в самых сложных условиях.

Бронированная машина предназначена для участия в разведывательных и диверсионных операциях, миротворческих миссиях, патрулировании и сопровождения колонн, ведении действий в условиях чрезвычайных ситуаций. «Кайман» – разработка белорусских конструкторов и собрана на 90% из отечественных комплектующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Петрова, главный конструктор ремонтного завода:
Если те же самые БРДМ и БТР советских образцов и российских они имеют класс защиты БР-4 по стандарту российского ГОСТа. То наша машина в лобовой проекции имеет БР-5 класс защиты, то есть на порядок выше. Лобовая проекция держит СВД бронебойно-зажигательную пулю.

Боевая масса машины – около 7 тонн. «Кайман» способен на плаву преодолевать водные преграды, а на трассе развивает скорость до 110 километров в час. По окончании испытаний будет принято решения о принятии бронеавтомобиля на вооружение в белорусской армии.

Пробеги по пересеченной, водные преграды и стрельба: тест-драйв броневика «Кайман» проводят на брестском полигоне

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