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Проезжающий мимо мужчина спас трехлетнюю девочку во время пожара в Дрогичине

10.10.2017 - 13:53

Новости Беларуси. 9 октября мужчина, проезжавший мимо горящего дома в Дрогичине, помог хозяйке спасти внучку.

По информации МЧС, в Дрогичине во время пожара был полностью охвачен огнем жилой дом. Мимо него проезжал 50-летний водитель, который не остался в стороне от происшествия. Мужчина помог хозяйке дома спасти 3-летнюю внучку, которая спряталась в комнате под кроватью. Водитель вынес девочку на улицу. Хозяйка дома сумела выйти наружу самостоятельно.

Фото: МЧС

Пострадавшие были доставлены в больницу. У обеих ожоги 10% тела и отравление продуктами горения.

Пожарные ликвидировали возгорание. Повреждена внутренняя отделка дома и имущество.

Фото: МЧС

Проводится проверка для установления причины пожара. Одна из версий – неисправная электропроводка.

В начале сентября в Минске трое детей выпрыгнули из окна дома во время ночного пожара – здесь подробнее.

Фото: МЧС

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