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Прямые линии помогли жителям деревни Тевли решить проблему с обустройством автобусной остановки

18.11.2017 - 16:03

Новости Беларуси. Чиновники продолжают помогать в решении проблемных вопросов белорусов. Практика прямых телефонных линий не теряет актуальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции и в эту субботу до полудня на связи с населением были представители областных, городских и районных исполкомов. Так, в администрацию Ленинского района Бреста позвонили всего несколько горожан. По всем просьбам решение было предложено сразу. Как выяснилось, осенью чаще обращаются с благоустройством дворовых территорий, отоплением и грейдированием улиц после дождливых дней.

Светлана Козлович, заместитель главы администрации Ленинского района Бреста:
Встречаются и те люди, которые звонят, и чувствуется, что им просто надо поговорить, выговориться. Разговаривая с кем-то, приходится и приводить примеры из личной жизни, и проблемы. Что они не одиноки, что такие же проблемы существуют у других людей. Что всего лишь нужно подождать иногда, а иногда и предпринять собственные шаги.

Не оставили с проблемой один на один и Александра Балабушко. Тем более, что просил житель деревни Тевли скорее не для себя, а за всех односельчан: обустроить и сделать крытой автобусную остановку, которую снесли еще несколько лет назад.

Александр Балабушко, житель деревни Тевли (Кобринский район):
Все-таки дождливая погода. Дети в школу, им негде укрыться. Все-таки деревня – не во всех семьях и зонты есть. Позвонил на прямую линию, и проблема решилась через три недели. Дети и люди очень довольны.

За время проведения субботних интерактивов количество звонков значительно сократилось. А значит, механизм работает.  

 

Прямые линии помогли жителям деревни Тевли решить проблему с обустройством автобусной остановки

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