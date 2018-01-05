﻿ Разбойное нападение на дом в Пинске: неизвестные связали жену и ребенка предпринимателя и требовали денег | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Разбойное нападение на дом в Пинске: неизвестные связали жену и ребенка предпринимателя и требовали денег

05.01.2018 - 11:41

Новости Беларуси. В Пинске произошло разбойное нападение на частный дом предпринимателя.

По информации СК, происшествие случилось вечером 4 января. В дом ИП проникли неизвестные и начали требовать деньги. До этого они связали жену и дочь мужчины.

Предприниматель успел нажать тревожную кнопку, и на место инцидента приехали правоохранители. Были обнаружены следы проникновения в дом и двое мужчин в масках, которые оказывали вооруженное сопротивление.

Для задержания мужчин, которым 29 лет и 33 года, пришлось применить оружие и силу. Нападавшие получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали.

Фото: СК

ИП и его семья не пострадали.

Позже правоохранители установили местонахождение еще двух подозреваемых в совершении данного преступления. Они были задержаны.

Возбуждено уголовное дело.

Проводится расследование, выясняются обстоятельства инцидента. Назначен ряд экспертиз.

Осенью в Барановичах люди в масках напали ночью на дом предпринимательницы.

В помещении была женщина и ее несовершеннолетний внук – здесь подробнее.

Фото: СК

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

4 января на улице Тимирязева 40-летний мужчина пытался ограбить АЗС
40-летний мужчина пытался ограбить АЗС в Минске
Фото: СК
СК: возбуждено уголовное дело по факту нападения на АЗС в Минске
Фото: ГУВД Мингорисполкома
В Минске мужчина с муляжом ружья пытался ограбить АЗС
В Бобруйске ради золота братья избили пожилую женщину
Изображение носит иллюстративный характер
В Толочинском районе пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя: мужчина в реанимации
В Польше неизвестные осквернили четыре офиса правящей партии «Право и справедливость»
В Польше неизвестные осквернили четыре офиса правящей партии «Право и справедливость»
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по Йемену
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по Йемену
В Лос-Анджелесе мужчина с мачете напал на прохожих: пострадали 10 человек
В Лос-Анджелесе мужчина с мачете напал на прохожих: пострадали 10 человек
Все новости по теме Нападение
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru