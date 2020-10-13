«Реальность требует новых решений». О чём шла речь на диалоговой площадке в Бресте?
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работу площадки для обмена мнениями по изменениям в общественно-политической жизни страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 13 октября в Бресте собрались эксперты, политологи, представители общественных организаций, преподаватели и депутаты.
Разговор затронул самые разные аспекты жизни белорусов. В частности, речь шла о возможных поправках в Избирательный кодекс, расширении полномочий власти на местах, введении должности уполномоченного по правам человека. Такие площадки – это не просто возможность поговорить, цель диалога – обозначить проблемы и вместе попытаться найти варианты их решения. Эксперты проведут анализ мнений, после чего будет сформирован пакет предложений.
Александр Шпаковский, политолог:
Речь не идет о каком-то забалтывании проблем, скорее наоборот, речь идет об их выявлении и поиске путей решения. Потому что мы говорим о том, что будет после. Очевидно совершенно, что старая Конституция, старая платформа нормативно-правовая, которая существовала, позволила нашему государству на протяжении 28 лет относительно стабильно развиваться, преодолеть риски и вызовы, которые были перед страной в 90-х годах, о чем уже многие забыли. Сейчас другая геополитическая, международная реальность, внутриполитическая реальность. Она требует новых решений и, конечно же, того, чтобы люди зачастую с полярными мнениями не разошлись в разные стороны, а, наоборот, услышали друг друга.
Светлана Цюга, старший преподаватель Брестского государственного университета им. Пушкина:
Эта диалоговая площадка, которая имеет место сегодня, надеюсь, станет хорошей традицией для обсуждения различных вопросов, не только политической жизни, которые, как мы сейчас видим, набрали такие обороты. Но также это будет хорошим опытом для проведения обсуждения по социально-экономическим вопросам, на мой взгляд, которые даже больше волнуют наших граждан, нежели политические аспекты.
Каждый гражданин страны может высказать свою позицию. Сделать это можно любым удобным способом – электронным или классическим письмом, в социальных сетях. Депутаты уже рассматривают несколько сотен предложений.
«Чем больше социальных прав, тем больше у людей возможностей». В Мозыре обсудили реформу Конституции и партийное строительство
Новости Беларуси. Диалоговые площадки для реализации конструктивных идей. В Мозыре 12 октября обсуждали реформу Конституции и партийное строительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юристы, представители политических партий, преподаватели и депутаты делились взглядами на будущее страны. Перераспределение конституционных полномочий Президента, правительства, парламента и местных органов власти, изменение избирательной системы, расширение круга лиц, имеющих право на обращение в Конституционный суд, – вопросов для дискуссий специалистам и экспертам хватило.
Маргарита Жорова, председатель Гомельской областной нотариальной палаты:
Хотелось бы, чтобы экономическая основа была сильная. Но, говорят, экономика, базис и идеологический подход должны быть вместе, социальные права должны быть гарантированы. Поэтому чем больше социальных прав, тем больше у людей возможностей. Поэтому я бы хотела, чтобы социальные права использовались более широко.
Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, в целом такой формат позволяет активизировать общественное обсуждение и действительно показывает, что эта проблема обсуждается не кулуарно, а происходит гласно, открыто и с привлечением экспертов широких слоев.
Сергей Ефимович, председатель Гомельской областной коллегии адвокатов:
Такие площадки в любом случае подразумевают диалог. То есть это не только что-то рассказать – услышать, подвести какие-то предварительные итоги обсуждения и выработать перспективные моменты для того, чтобы были внесены предложения в наш основной закон. Для того, чтобы диалоговая площадка все-таки состоялась, это самое главное.
Обсуждались также такие темы как государственные символы и статус языков.
Сегодня любой житель страны может направить свои предложения по изменению Конституции.
Соответствующая информация есть на сайте Палаты представителей, можно делиться своим мнением с помощью электронной почты и соцсетей. Несколько сотен интересных и разнообразных предложений уже поступили к депутатам.