Ребенок переходил дорогу на зеленый свет. Volkswagen сбил 11-летнего мальчика на переходе в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте на пешеходном переходе был сбит ребенок.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло 6 февраля вечером. За рулем автомобиля Volkswagen находился 23-летний житель Бреста. При выполнении левого поворота на зеленый сигнал светофора произошло столкновение транспортного средства и 11-летнего мальчика.
Ребенок переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Школьник был госпитализирован с травмами.
Проводится проверка.
В конце декабря в Витебске автомобиль на переходе сбил женщину с 2 детьми.
Коляска с 2-летним мальчиком проехала по дороге 10 метров (подробности здесь).