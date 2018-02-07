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Ребенок переходил дорогу на зеленый свет. Volkswagen сбил 11-летнего мальчика на переходе в Бресте

07.02.2018 - 14:07

Новости Беларуси. В Бресте на пешеходном переходе был сбит ребенок.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло 6 февраля вечером. За рулем автомобиля Volkswagen находился 23-летний житель Бреста. При выполнении левого поворота на зеленый сигнал светофора произошло столкновение транспортного средства и 11-летнего мальчика.

Ребенок переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Школьник был госпитализирован с травмами.

Проводится проверка.

В конце декабря в Витебске автомобиль на переходе сбил женщину с 2 детьми.

Коляска с 2-летним мальчиком проехала по дороге 10 метров (подробности здесь).

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

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