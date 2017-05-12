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Ружанский замок Сапегов: памятник архитектуры Беларуси начала XVII века

12.05.2017 - 13:25

Ружанский замок! Белорусский Колизей! Дворец, достойный королей! Время унесло в далекое прошлое придворные страсти,  но гордые вековые стены продолжают помнить и хранить историю своих владельцев – могущественной династии Сапегов. 

В 1598 году имение Ружаны покупает знаменитый магнат и политический деятель, канцлер Великого княжества Литовского – Лев Сапега. В начале 17 века здесь начинается грандиозное строительство. В Ружанах появляется замок с тремя башнями, сочетающий в себе черты оборонительной крепости и парадного дворца. После междоусобных войн конца 17 века с особым размахом и блеском, символизируя знатность и величие рода, дворцовая крепость перестраивается и расширяется. В  1770-е годы  Александр Сапега поднимает из руин родовую резиденцию. Неприступный замок превращается в утонченный дворцовый комплекс.

Творя на рубеже двух стилей – барокко и классицизма, саксонский архитектор Ян Самуэль Беккер придает композиции ансамбля барочную колоритность, а фасадам – живописный классицистический декор. В шедевре архитектуры гармонично сплелись стили, природа и талант мастера.  Родовое имение Сапегов –  это маленький кусочек Парижа в Беларуси,  это наш белорусский Версаль.

Сокровищницей дворца представлялись 2 корпуса-близнеца, в которых располагались придворный театр, картинная галерея и богатейшая библиотека. К слову, в 1644 г. в домашней библиотеке Сапегов насчитывалось три тысячи томов. До нашего времени сохранилось 250 оригинальных книг из частной коллекции, которые хранятся в российской национальной библиотеке в Петербурге.

Ружанский замок был значимым центром политической жизни Великого княжества Литовского. Здесь решались многие государственные вопросы, проходили приемы послов и королей.

Своих посетителей дворцовый комплекс встречал въездной брамой, а венчающая торжественные ворота скульптура, одна из 40 восседавших некогда на колоннадах замка , свидетельствует о былой притягательности внешнего облика всего ансамбля .

И несмотря ни на что, сохранившиеся остатки былой роскоши, утопающие в вековом песке, пережившие разорение, упадок, революции и воины, продолжают жить, сменяя не одно поколение своих хозяев.

Ружанский замок Сапегов
Ружанский замок Сапегов
Фото. Ружанский замок Сапегов
Ружанский замок Сапегов
Фото. Ружанский замок Сапегов
Ружанский замок Сапегов
Фото. Ружанский замок Сапегов
Ружанский замок Сапегов
Фото. Ружанский замок Сапегов
Ружанский замок Сапегов
Фото. Ружанский замок Сапегов

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