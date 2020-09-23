Самое массовое за историю Беларуси десантирование личного состава и техники. Как проходит второй этап «Славянского братства»?
Новости Беларуси. Продолжается совместное учение Беларуси и России «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 сентября эпицентром оборонительных оперативно-тактических действий стал полигон Брестский. Здесь военнослужащие двух стран отработали самое массовое за историю суверенной Беларуси десантирование личного состава и техники. В нем задействованы 265 человек и 40 боевых машин.
Основная цель второго этапа учений – демонстрация готовности военных сил отразить агрессию против Союзного государства. Сейчас на полигоне под Брестом десантники наносят окончательный удар по условному противнику – незаконной группировке. Для этого применяются вертолеты, артиллерия, задействованы четыре роты солдат и противотанковые ракеты.
Андрей Сердюков о «Славянском братстве»: тематика направлена на совместные действия для выполнения контртеррористических задач
Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:
Для нас это, конечно же, действительно масштабные учения как по размаху, так и по количеству участвующих в этом учении личного состава, вооружения и техники. Особенностью этого учения еще является то, что, в принципе, оно было подготовлено и спланировано в короткие сроки. Пока все мероприятия идут в соответствии с замыслом учения, выполняются качественно.
Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками Российской Федерации:
Выполняются задачи по действиям наших подразделений в рамках тактической международной группы, которая выполняет задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований в населенных пунктах, осуществляет десантирование по-штурмовому, используя вертолеты, и парашютным способом, используя самолеты военно-транспортной авиации, воздушно-космических сил. Все поставленные задачи выполнены.
Удары по боевикам и отдельным террористическим группам отрабатывает и авиация. Белорусские и российские летчики провели воздушный бой между истребителями и зачистку штурмовой авиацией Як-130. Накануне российские сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили специальный полет вдоль рубежей нашей страны.
Андрей Сердюков о «Славянском братстве»: тематика направлена на совместные действия для выполнения контртеррористических задач
Новости Беларуси. Совместное учение Беларуси и России «Славянское братство» перешло в активную фазу. 23 сентября пройдет самый массовый этап десантирования и боевой стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 40 единиц крупногабаритной военной техники – от БТР до новейшей военной машины БМД-4М – и свыше 200 человек личного состава. Десантирование пройдет парашютным способом на угрожаемом направлении согласно легенде. Удары по боевикам и отдельным террористическим группам отработает авиация. Пройдет боевая стрельба из пушечного вооружения и пуски ракет, огневая подготовка личного состава.
Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками России:
Это плановое учение, которое было спланировано еще в октябре прошлого года. И вся его тематика направлена на совместные действия по отстаиванию интересов Союзного государства для выполнения контртеррористических задач. Самое основное, что выделяется на этом учении, – формируется совместная тактическая международная группа, которая и будет выполнять эти поставленные задачи.
«Находим общий язык, работаем вместе». В Бресте продолжаются совместные военные учения Беларуси и России
Денис Хурсин, заместитель командира роты (Беларусь):
Есть какая-то взаимовыручка между народами, с россиянами. Друг другу помогаем, всегда знаем, что они нам помогут в любой ситуации.
Параллельно белорусской и российской стороной апробируются новейшие средства связи и разведки, амуниция, стрелковое оружие. Всего в учениях в Беларуси участвует 6 000 военнослужащих и полтысячи военной техники.
22 сентября участие в наблюдении за одним из эпизодов маневров приняли иностранные военные дипломаты, аккредитованные при Министерстве обороны Беларуси. Им была представлена подробная информация о совместном учении. На полигоне Брестский дипломаты следили за действиями войск, которые отработали вопросы десантирования, захвата и удержания плацдарма, а также обеспечение авиационной поддержки.