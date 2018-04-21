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Сбежавшего из-под конвоя 27-летнего брестчанина задержали в Ивацевичском районе

21.04.2018 - 14:47

Новости Беларуси. 20 апреля в Ивацевичском районе был задержан сбежавший из-под стражи брестчанин.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, гражданина задержали примерно в шесть часов вечера в деревне Оброво.  

Ранее в отношении 27-летнего молодого человека были возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Гражданин был доставлен в одну из больниц областного центра на стационарное лечение.  

10 апреля мужчина сбежал. Сейчас беглец задержан. По факту побега возбуждено уголовное дело.  

Весной 2018 года из мозырской колонии пытался сбежать заключённый.  

Часовому пришлось стрелять – здесь подробнее.  

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