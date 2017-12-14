Шапки и шарфы для белорусской делегации на ОИ-2018 пошьют в Пинске

Новости Беларуси. Шапки и шарфы пинского производства согреют делегацию Беларуси на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В районном центре на фабрике приступили к изготовлению теплых вещей. Это 130 комплектов (шапки, шарфы и перчатки), дополняющих экипировку спортсменов, тренеров и других представителей нашей страны на Олимпиаде.

100 аналогичных комплектов пинчане сделают для паралимпийской сборной.

Помимо этого, на пинскую фабрику поступил заказ на изготовление порядка 2000 «олимпийских» комплектов, которые будут продаваться в магазинах страны.