﻿ Шесть человек спасли во время пожара в Бресте | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Шесть человек спасли во время пожара в Бресте

14.11.2017 - 11:15

Новости Беларуси. В Бресте во время пожара были спасены люди.

13 ноября вечером в одной из квартир на втором этаже в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание. Лестничная клетка была задымлена.

По информации МЧС, пенсионерка – хозяйка квартиры, и пять ее соседей были спасены.

Фото: МЧС

Пожар был ликвидирован. В результате возгорания повреждены внутренняя отделка квартиры и имущество.

Женщина доставлена в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

Фото: МЧС

Устанавливается причина пожара. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

На минувшей неделе в ночном пожаре в Солигорском районе погиб 55-летний мужчина – здесь подробнее.

Фото: МЧС

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: guvd.gov.by
В Минске мужчина поджег дверь знакомому из-за обиды
Новости Беларуси. Сотрудники технопарка БНТУ вынуждены были на некоторое время прервать трудовой день, сообщили в программе Новости «24 часа». 200 человек предприятия эвакуировали из-за пожара. В здании загорелась электропроводка. Вовремя сработала система оповещения, к моменту приезда пожарных люди были уже на улице. С огнем удалось справиться быстро. После ликвидации возгорания все эвакуированные вернулись в здание. Пострадавших нет.
200 сотрудников технопарка БНТУ в Минске были эвакуированы из-за горящей проводки
Площадь возгорания – 500 кв. м.: что известно о крупном пожаре в санатории Одессы
Площадь возгорания – 500 кв. м.: что известно о крупном пожаре в санатории Одессы
Огонь лесных пожаров в Италии добрался до штаб-квартиры астрономической обсерватории
Огонь лесных пожаров в Италии добрался до штаб-квартиры астрономической обсерватории
В Мексике сгорел дом престарелых
В Мексике сгорел дом престарелых
В Бразилии пожар охватил национальный парк: в опасности животные, виды которых на грани исчезновения
В Бразилии пожар охватил национальный парк: в опасности животные, виды которых на грани исчезновения
Во Франции на парковке компании за ночь сгорели 20 автомобилей
Во Франции на парковке компании за ночь сгорели 20 автомобилей
Источник фото: скриншот из видео
Во время лесного пожара в Португалии на видео сняли огненный смерч
Все новости по теме Пожар
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru