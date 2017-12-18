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В Лунинце школьника уговорили снять штаны и стать на четвереньки перед собакой

18.12.2017 - 19:15

Новости Беларуси. В Лунинце парня уговорили снять штаны и стать на четвереньки перед собакой и записали это на видео.

По информации Медиа-Полесье, инцидент произошел в августе. Мальчика уговорили стать на четвереньки перед животным и пообещали заплатить 35 рублей за это. Школьник согласился, его сняли на видео и отправили знакомым в соцсети.

Как сообщает TUT.BY, потерпевшему – восемь лет.

Видеозапись дошла до сестры парня, которая показала ролик матери. Женщина обратилась с заявлением в милицию.

Ольга Богатыревич, заместитель прокурора Лунинецкого района Ольга Богатыревич (комментарий «Медиа-Полесью):
Обвиняемых по делу могло быть больше. Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела приняты в отношении 12 человек. Видео им приходило, но они его не распространяли.

Четверым молодым людям от 17 до 23 лет предъявлено обвинение по уголовной статье «распространение порнографии с изображением несовершеннолетнего». Все из них из благополучных семей, двое являются братьями.

Данной статьей предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Изображение носит иллюстративный характер

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