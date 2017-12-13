СК о ночном ДТП в Бресте: водитель Audi был пьян

Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает расследование крупного ДТП в Бресте. Стали известны результаты экспертиз водителей, чьи автомобили попали в аварию 27 ноября.

По информации официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, в крови водителя Audi было обнаружено 2,58 промилле алкоголя. Водитель Volkswagen был трезв.

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Напомним, 27 ноября на перекрестке в Бресте столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин врезалась в столб. В результате аварии пострадали шесть человек.

СК отмечает, что водителя Volkswagen уже выписали из медучреждения. 22-летний водитель и один из пассажиров Audi находятся в реанимации до нынешнего момента. Состояние остальных трех пострадавших в ДТП оценивается как стабильное.