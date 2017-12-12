СК о трагедии в Берестовицком районе: пенсионер задержан по подозрению в поджоге бывшей жены

Новости Беларуси. В Берестовицком районе 11 декабря мужчина облил бензином бывшую супругу и поджег.

По информации УСК по Гродненской области, незадолго до инцидента бывшие супруги пили алкоголь.

Произошел конфликт, в результате которого мужчина поджег 57-летнюю пенсионерку – здесь подробнее.

Фото: СК

Однако сам потушил огонь и рассказал о произошедшем родственникам.

60-летний пенсионер уже был ранее судим. Он был задержан.

Пострадавшую доставили в медучреждение.

Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство с особой жестокостью.

Детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз, среди которых и судебно-психиатрическая.