новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

СК о жуткой аварии в Ивановском районе, в которой погибли 4 человека

16.09.2017 - 01:03

Новости Беларуси. Страшная авария в Брестской области. Вечером в пятницу микроавтобус Mercedes Sprinter выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом. 22-летний водитель, его 16-летний родственник и двое племянников – 3-летняя девочка и 2-летний мальчик – скончались на месте.

В машине находились еще два пассажира: 15-летний подросток и 3-летняя девочка. С тяжелыми травмами они доставлены в больницу.



Переезд не был оборудован шлагбаумом. По словам очевидца произошедшего, «ДТП произошло на запрещающий сигнал светофора, легковушка двигалась на значительной скорости, а машинист локомотива подавал звуковые сигналы».

Микроавтобус направлялся на станцию «Юхновичи», куда водитель подвозил 15-летнего соседа на поезд.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области: 
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. На месте происшествия работают следователи Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь, областного управления и районного отдела с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Также к проведению осмотра привлечены специалисты Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Для выяснения всех обстоятельств случившегося допрашиваются свидетели, фиксируется следовая картина произошедшего, решается вопрос о назначении автотехнической, транспортно-трасологической и судебно-медицинских экспертиз.

Жуткая авария в Ивановском районе произошла 16 сентября

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Юлия Гончарова. Источник фото: facebook.com/juliana13131313?fref=ts
Легковушка столкнулась с локомотивом в Ивановском районе: погибли 4 человека, среди них 2 ребенка
ДТП произошло в Кобринском районе в минувшее воскресенье
Жуткая авария в Кобринском районе: фура протаранила легковушку – погиб пешеход, 6 человек в больнице
Авария в Пинском районе
Семейная пара из Москвы погибла в Пинском районе
Тело мужчины под днищем рейсового автобуса: обстоятельства загадочной смерти на белорусско-украинской границе
Тело мужчины под днищем рейсового автобуса: обстоятельства загадочной смерти на белорусско-украинской границе
Марина Дранькова
Под днищем рейсового автобуса на границе обнаружили труп: комментарий СК
ДТП в Бресте: Volkswagen Sharan упал с моста в реку
В Бресте Volkswagen рухнул с моста в реку
В Брестском районе автомобиль перевернулся шесть раз
В Брестском районе Opel перевернулся 6 раз, водитель и пассажир чудом остались живы
На трассе М1 фура съехала в кювет и снесла рамку BelToll
На трассе М1 фура съехала в кювет и снесла рамку BelToll
Все новости по теме Авария в Брестской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru