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«Славянское братство – 2017»: антитеррористическую операцию на гидроузле провели в Бресте

14.06.2017 - 10:03

Новости Беларуси. Свыше двух десятков военных атташе наблюдали за активной фазой белорусско-российско-сербских тактических учений «Славянское братство – 2017». За маневрами также наблюдали представители США, Великобритании, Китая, Сирии, Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости увидели, как военнослужащие Беларуси, России и Сербии провели на гидроузле в Бресте совместную антитеррористическую операцию.

Отработали эпизод освобождения захваченного террористами шлюза, уничтожения радикальной группировки и освобождения заложников. Международное учение «Славянское братство» проходит на Брестском полигоне. В мероприятиях принимают участие около тысячи военнослужащих трех стран, задействовано более полутора сотен единиц техники.

«Славянское братство – 2017»: антитеррористическую операцию на гидроузле провели в Бресте

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