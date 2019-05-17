Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Спорт

«Словами не описать». Как эстафету «Пламя мира» принимали в Барановичах

17.05.2019 - 17:17

Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр продолжает шествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстафету «Пламени мира» 17 мая принимали Барановичи. Главный символ грядущего мультиспортивного форума пронесли по центральным улицам города, к Музею железнодорожной техники, барановичскому университету и авиаремонтному заводу.

В эстафете приняли участие не только спортсмены, но и артисты, чиновники и работники белорусских предприятий. Путь «Пламени мира» пролегал и по взлетно-посадочной полосе местного аэродрома.

Анатолий Мышковец, мастер спорта СССР:
Впечатления такие вызывающие, это словами не описать. Такая предоставлена честь принять участие в Европейских играх. Я просто восхищаюсь.

Екатерина Станкевич, победитель Республиканского конкурса «Женщина года-2014»:
Волнительно и в то же время торжественно, празднично. Испытывала гордость, что именно наша страна принимает у себя много гостей, много спортсменов. Гордость, что в стране развивается спорт, что спорту уделяется огромное внимание. Гордость, что наш город Барановичи принял участие в факельной эстафете.  

Следующая остановка – Дворец Пусловских в Косово. Здесь путешествие огня по Брестской области завершается. Маршрут эстафеты дальше будет пролегать по территории Гродненской области. 

Новости по теме

«Ей 81 один и она из Великобритании». Волонтёры почтенного возраста будут работать на II Европейских играх

Василиса Марзалюк о Европейских играх: Поддержите нас, и мы покажем, что такое Беларусь

Приглашения на II Европейские игры, оценки ЕОК и «Пламя мира». Интервью с Анатолием Котовым

Екатерина Тимофеева: «Когда поняла, что стрелять через боль невозможно, приняла предложение возглавить сборную»

Боксёр Дмитрий Асанов: «Мой главный критик – мой отец»

Богданович об ОИ в Беларуси: «Я думаю, что в перспективе всё это может быть»

«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети

Почему 9 Мая – праздник с генетической памятью, какие эмоции вызывают II Европейские игры? Анонс ток-шоу «В обстановке мира»
‡агрузка...


Новости 24 часа

Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений»

Праздничный концерт СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

«Словами не описать». Как эстафету «Пламя мира» принимали в Барановичах

Легендарный книжный магазин «Светоч» открылся после реконструкции в Минске

Убийство 22-летнего сотрудника ГАИ в Могилёвской области. Что известно?

Кочанова рассказала, каким она видит потенциального кандидата в депутаты

На Тайване легализовали однополые браки

Свадебный бум. В Минске регистрируют браки каждые 20 минут

Все новости