«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси
Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Случилось это за тур до окончания национального первенства. Досрочно оформить титул брестчане могли несколько раз, однако красивую точку поставили перед родными трибунами.
Как это было смотрите в видеоматериале Натальи Федорцовой.
Наталья Федорцова, корреспондент:
То, что сегодня происходило на брестском стадионе «Динамо», легендарно для всего белорусского футбола. Впервые местная команда прервала многолетнее чемпионство БАТЭ. Стадион просто сходит с ума.
Александр Зайцев: в победе были уверены, потому что банда сложилась классная
Сергей Кривец: эмоции зашкаливают, уже голоса нет
С победой брестское «Динамо» поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции.
Сергей Кривец: эмоции зашкаливают, уже голоса нет
Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Александр Нойок, игрок ФК «Динамо-Брест»:
Все силы отдали. За полем, на трибуне это было очень трудно. Вы знаете, мы вообще весь сезон к этому моменту шли, пока не подняли кубок. Эмоции переполняют.
– Пришло уже осознание, что вот оно?
– Знаете, еще нет.
Сергей Кривец, игрок ФК «Динамо-Брест»:
Эмоции зашкаливают, уже голоса нет. Еще целый вечер впереди, будем праздновать. А уже завтра будем думать, что там может быть дальше.
– Уже успели осознать это чемпионство?
– Да конечно, сколько шампанского… У меня вся майка в шампанском. Хотите?
Павел Нехайчик, игрок ФК «Динамо-Брест»:
Выходили на сегодняшнюю игру с мыслью только о победе. Видели прекрасно, сколько людей пришло на стадион в ожидании праздника, в ожидании чуда. Надеемся, что чудо это случилось. Правда, не самой зрелищной игрой, но все-таки.
В этом году получилось особо интересно, все-так и БАТЭ, и «Шахтер» великолепно выступали. Не устаю благодарить эти команды, потому что они подстегивали нас и подстегивали друг друга к тому, чтобы каждый день, выходя на футбольное поле, ты развивался и прогрессировал. Это очень сильно стоит.