Столкновение Mazda и МАЗ в Пружанском районе: водитель легковушки погибла

Новости Беларуси. В Пружанском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась утром 7 декабря. Mazda выезжала со второстепенной дороги на главную и не предоставила преимущество грузовому автомобилю МАЗ, за рулем которого находился 26-летний водитель. Произошло столкновение.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

41-летняя женщина, находившаяся за рулем Mazda, погибла на месте ДТП. В салоне автомобиля также находилась 20-летняя дочь погибшей. Ее доставили в больницу. Обе женщины были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома