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Суд вынес приговор жителю Ляховичей, изнасиловавшему несовершеннолетнюю дочь

06.02.2018 - 17:14

Новости Беларуси. Жителя Ляховичей приговорили к 13 годам колонии за насилие над дочерью.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной суд, местный житель был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Преступление произошло 25 января 2017 года. Нетрезвый отец с применением силы изнасиловал дочь, которая не достигла возраста шестнадцати лет. Мамы несовершеннолетней не было дома – она находилась с младшими детьми у родственников в гостях.

Суд признал мужчину виновным по статьям «изнасилование заведомо несовершеннолетней» и «насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетней». Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В начале августа 2017 года стали известны подробности шокирующей истории.

Отец и его сын несколько лет насиловали малолетних приемных детей семьи – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

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