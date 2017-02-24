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Сжечь чучело и выиграть в лотерею: как провести Масленицу в поместье Деда Мороза

24.02.2017 - 09:28

Новости Беларуси. Громкие гуляния масленичной недели проходят по всей стране. Совсем скоро с зимой попрощаются и в главном поместье белорусского Деда Мороза.

По заведенной традиции герои сказок с наступлением весны покидают Беловежскую пущу и отправляются в холодные страны. А в этом году три дочери и супруга зимнего волшебника запланировали настоящее путешествие в Антарктиду. Там семья Деда Мороза примет участие в работе белорусской станции «Гора вечерняя». А доставит туда матушку зиму вместе с дочерями воздушный шар.

К прощанию с ними в поместье уже все готово, в том числе и чучело масленицы. В субботу Дед Мороз обещает устроить большое веселье с лотереей, песнями и масленичными забавами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Фото: vstrevel
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