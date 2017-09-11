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Таких интересных игрушек в магазине не найдешь: семья из Бреста мастерит бизиборды

11.09.2017 - 10:04

Новости Беларуси. Игрушка-тренажер своими руками. Семья из Бреста мастерит развивающие доски (бизиборды), прямо на дому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они абсолютно безопасные и экологичные.

О пользе таких тренажеров говорят даже ученые: игровая панель не только развивает сообразительность и мелкую моторику, но и открывает мир через прикосновения. А доска, сделанная своими руками, еще и экономит семейный бюджет.

Анна Лукьяноввич, жительница Бреста:
Думали заказать. Но показалось нам, что это очень дорого. И муж сказал, что сделает это сам. Купили все нужное, склеили, сделали.

Дали ребенку – получилось.

Сергей Лукьянович, житель Бреста:
Таких интересных игрушек в магазине не найдешь. Дети такого не видели. А когда видят, они просто по часу, два или три не отрываются от этой доски.

Молодым мамам это драгоценное время, когда ребенок час играется.

К сожалению, на прилавках магазинов бизибордов пока не так много. А значит, большое поле для фантазии остается как у активных родителей, так и у белорусских производителей детских товаров.

Таких интересных игрушек в магазине не найдешь: семья из Бреста мастерит бизиборды
Таких интересных игрушек в магазине не найдешь: семья из Бреста мастерит бизиборды
Фото. Таких интересных игрушек в магазине не найдешь: семья из Бреста мастерит бизиборды
Таких интересных игрушек в магазине не найдешь: семья из Бреста мастерит бизиборды
Фото. Таких интересных игрушек в магазине не найдешь: семья из Бреста мастерит бизиборды

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