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Тело таксиста нашли под Брестом в мелиоративном канале, его автомобиль объявлен розыск

21.04.2017 - 14:47

Новости Беларуси. Тело 35-летнего мужчины обнаружили в мелиоративном канале недалеко от деревни Дружба. Как рассказали в Следственном комитете, смерть брестчанина носит криминальный характер.

Его автомобиль Opel Omega объявлен в розыск.

Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:
Потерпевший работал таксистом как индивидуальный предприниматель, проживал в областном центре. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, мотив и личность подозреваемого в совершении противоправных действий. Для определения точной причины, повлекшей его гибель, назначена судебно-медицинская экспертиза. При себе у мужчины документов, а также ценных вещей не найдено. Автомобиль Opel Omega серебристого цвета, тип кузова «седан», р.з. 1ТАХ2132 или 7073 АС-1 объявлен в розыск. 

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, обладающим какой-либо информацией о произошедшем, либо о местонахождении автомобиля, сообщить об этом по телефонам 8 (0162) 27-37-81, 8 (0162) 27-37-00 (дежурная часть УСК по Брестской области) или на линию «102».

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