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В Пинском районе мать подозревается в убийстве новорождённой дочери

29.01.2018 - 13:09

Новости Беларуси. 29 января стало известно об убийстве новорожденной, которое совершила ее мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло в Пинском районе. По предварительному заключению экспертизы, смерть ребенка наступила от механической асфиксии либо от кровоизлияния в мозг из-за перелома костей черепа. Сейчас подозреваемая находится в Пинском межрайонном родильном доме. У ее палаты выставлен конвой.

«Следователи обнаружили в дамской сумочке женщины труп новорожденного ребенка женского пола». СК о трагедии в Пинском районе (здесь подробности).

Возбуждено уголовное дело.

Недавно стали известны подробности еще одно происшествия, которое в сентябре 2017 года всколыхнуло всю страну: 29-летняя

жительница Березино после домашних родов умерла в больнице, а ее двое детей были найдены мертвыми в квартире (подробности).

В Пинском районе мать подозревается в убийстве новорождённой дочери

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