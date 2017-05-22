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Трехлетний ребенок выпал из окна общежития в Брестском районе

22.05.2017 - 17:36

Новости Беларуси. Из окна четвертого этажа общежития в агрогородке Чернавчицы Брестского района выпал трехлетний мальчик. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как рассказали в Следственном комитете, мальчик играл со своей семилетней сестрой в общем коридоре. В какой-то момент малыш убежал. Когда родители спохватились, увидели открытое окно и сына на крыше пристройки.

По данному факту Брестским отделом Следственного комитета проводится проверка. Семья, в которой едва не произошла трагедия, характеризуется положительно. 

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