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Удар о воду был сильный. В Бресте пожилой мужчина упал с моста в реку и погиб

11.01.2018 - 19:34

Новости Беларуси. В Бресте местный житель упал в Мухавец с моста.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной совет ОСВОД, все случилось 11 января утром. Свидетелем происшествия стала проходившая мимо женщина. Мужчина облокотился о поручни моста, нагнулся вперед и упал. Удар о воду был сильный.

Водолазы в скором порядке подняли мужчину с поверхности воды. 

Сотрудники скорой помощи около часа пытались вернуть мужчину к жизни. Однако 66-летний брестчанин умер.

Устанавливается, произошедшее было суицидом или несчастным случаем.  

Накануне ночью жуткая трагедия произошла в Борисовском районе. В результате пожара погибли 5 человек. Личности погибших установлены: это 31-летний хозяин усадьбы и его гости (подробности трагедии).

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