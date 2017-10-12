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Умерла 4-летняя девочка, выжившая после столкновения микроавтобуса и тепловоза в Ивановском районе

12.10.2017 - 12:43

Новости Беларуси. В больнице скончалась последняя выжившая в столкновении микроавтобуса и тепловоза в середине сентября в Ивановском районе.

По информации ГАИ Брестской области, 4-летняя девочка умерла. Она была последней выжившей в страшной аварии в Ивановском районе, когда автомобиль на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом.

15 сентября в результате сильного столкновения на месте погибли 22-летний водитель и трое пассажиров – дети в возрасте 2, 3 и 16 лет. Всего в салоне автомобиля находилось шесть человек.

10 октября в больнице скончался 15-летний подросток – здесь подробнее.

Проводится проверка. Пока установлено, что были нарушены правила перевозки детей, а пассажиры постарше не были пристегнуты.

Умерла 4-летняя девочка, выжившая после столкновения микроавтобуса и тепловоза в Ивановском районе

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