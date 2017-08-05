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В аграрном марафоне с большим отрывом лидирует Брестская область

05.08.2017 - 17:46

Новости Беларуси. Белорусский хлебный каравай стремительно прибавляет в весе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий намолот уже в плотную приблизился к двум миллионам. Люди и техника проводят в поле весь световой день. В этом большом аграрном марафоне уже определился и свой лидер. Впереди с хорошим отрывом Брестская область – на её счету свыше 600 тысяч тонн зерна. Следом идут Гомельская и Минская – более 400 и 300 тысяч тонн.

Существенно отстают северные районы страны. Но на то есть объективные причины – из-за капризов погоды они смогли приступить к жатве позже других. Что касается урожайности – самые высокие показатели в этом году в Гродненском регионе. Там с каждого гектара в среднем убирают по 44 центнера зерна. В целом по стране уже обработана пятая часть всех площадей.

В аграрном марафоне с большим отрывом лидирует Брестская область

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