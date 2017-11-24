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В Барановичах неизвестные в масках ночью напали на дом предпринимательницы

24.11.2017 - 13:59

Новости Беларуси. В Барановичах неизвестные в масках поздно ночью проникли в дом местной предпринимательницы.

По информации УСК по Брестской области, инцидент произошел 24 ноября в 4 часа ночи. В жилище, кроме женщины, был ее внук.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Со слов пострадавшей, у них был предмет внешне похожий на пистолет и бейсбольная бита. 

Хозяйку связали, требовали деньги и начали обыск дома.

Подробности нападения (смотрите здесь).

Пострадавшая незаметно смогла развязать руки и нажать тревожную кнопку. Через пару минут на место инцидента прибыли сотрудники милиции. Нападавшие скрылись. Их личности неизвестны, но сейчас устанавливаются.

Проводится проверка.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный группой лиц».

Несколько лет назад в Минске 18-летняя студентка напала с ножом на пенсионерку в подъезде дома – здесь подробнее.

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