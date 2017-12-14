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В Беларуси могут завести первое уголовное дело за хищение биткоина

14.12.2017 - 12:49

Новости Беларуси. Биткоин сейчас у всех на слуху. Все из-за роста его котировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2017 год криптовалюта подросла с 900 долларов практически до 16 тысяч долларов. Заработать на этом пробуют не только инвесторы.

К сотрудникам милиции Бреста обратился минчанин, который летом договорился о продаже 0,83 биткоина и его попросту развели. Участники сделки встретились в кафе. Оговоренная сумма была переведена через интернет-биржу. За время ожидания завершения транзакции потенциальный покупатель успел скрыться, так и не заплатив за биткоин. Милиция пытается установить личность злоумышленника.

В Беларуси могут завести первое уголовное дело за хищение биткоина

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